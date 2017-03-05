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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

WINNSTRATEGY.COM это специализированный новостной и исследовательский портал в сфере торговли на рынке Форекс, CFD, БО и другими финансовыми инструментами.

Портал WINNSTRATEGY.COM создан трейдерами для трейдеров. Мы собрали лучшие стратегии торговли на финансовых рынках форекс и БО. Вы можете найти у нас на сайте индикаторы, стратегии, отзывы о брокерах и список мошенников. Наши статьи, написаны профессионалами, которые работают на финансовых рынка. Мы делимся опытом, и размещаем на сайте инструкции к действию, для всех, кто интересуется финансами. Если, на сайте, есть, не раскрытая тема, напишите нам. У нас есть более тысячи статей и обзоров, которые помогут вам быть Вам полезны.

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STForex новости

Предполагаемый организатор хищения около 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

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Предлополгаемый организатор хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex, объявлен в розкс МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения… Читать полностью »

ФСА жалоба на брокера hqbroker

Жалоба на брокера HQBroker

Категории: Жалоба на брокера Комментариев нет

Жалоба на брокера HQBroker. Краткий обзор и отзывы о брокере HQBroker. Брокер без регуляции, фигурирует во многих, черных списках, Финансовых регуляторов. HQBroker читайте реальный отзыв Редакция не изменяла текст жалобы…. Читать полностью »

Как зарабатывать без опыта ₽33,500 в день, Инфинити покоряет мир.

Категории: Новости, Полезные статьи для трейдеров 9 комментариев

Легендарная система Инфинити, запатентованная в США в 2017 году  доступна в России. Инфинити признана лучшая система для автоматического получения дохода за 2018 год. Программа даёт возможность зарабатывать на бирже в… Читать полностью »

Демо счет брокера вред или просьба

Демо счет бинарных опционов и его вред для начинающих трейдеров

Категории: Полезные статьи для трейдеров Комментариев нет

Демо счет или виртуальный счет у брокера бинарных опционов, можно получить бесплатно, но принесет ли он вам пользу или послужит потере депозита? Читайте статью до конца, чтобы принять правильное решение…. Читать полностью »

Самара форекс

Forex мошенники в Самаре предстанут перед судом/

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Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у самарцев, действовавшую с 2012 по 2015… Читать полностью »

Кипрский регулятор CySEC аннулировал лицензию брокера Prior Capital, за неоднократные нарушения.

Кипрский регулятор отбирает лицензию у брокера Prior Capital. Регулятор продолжает войну с нарушениями

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Кипрский регулятор CySEC аннулировал лицензию брокера Prior Capital, за неоднократные нарушения. Комиссия по ценным бумагам CySEC,  аннулировал лицензию брокера PriorFX Ltd,  за неоднократная нарушение регламента работы финансовых компаний и брокеров… Читать полностью »

кибермошенничество в особо крупных размерах

Дьявол в деталях нового вредоносного ПО для криптовалюты: познакомьтесь с «Люцифером»

Категории: Новости, Финансовые мошенничества Комментариев нет

Подразделение 42 Palto Alto Networks обнаружило особенно мощный новый вид вредоносного ПО Monero. Исследователи Palo Alto Networks «Unit 42» обнаружили новый тип «гибридного криптографического вредоносного ПО», согласно отчету HackRead. В… Читать полностью »

кибермошенничество

Российский гражданин признан виновным в кибер-мошенничестве на 568 миллионов долларов

Категории: Новости, Финансовые мошенничества Комментариев нет

Российский гражданин признан виновным в кибер-мошенничестве на 568 миллионов долларов, Он также управлял крипто-обменом, и власти конфисковали у него около 1000 BTC. Сергей Медведев, гражданин России, признал себя виновным в… Читать полностью »

цены на нефть падать не будут?

Когда случаи COVID-19 продолжат расти, вернутся ли отрицательные цены на нефть?

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Может ли вторая волна COVID-19 спровоцировать исторические цены на нефть? Хотя меры по карантину во всем мире ослабевают, пандемия коронавируса далека от завершения. Фактически, ситуация фактически ухудшается в ряде стран,… Читать полностью »

Активация подписки Winnstrategy.

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Здравствуй, Наша команда, делает максимум, что бы предоставлять нашим подписчикам, максимально интересную информацию. Мы прикладываем максимум усилий, «не засорять» вашу почту. Поэтому, если Вам интересны наши рассылки, подпишитесь на них,… Читать полностью »

помог ли ковид Форексу восстановиться?

COVID-19 спас ли форекс-индустрию?

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COVID-19 помог оживить рынки форекс волатильностью Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет форекс-индустрия боролась и пережила много взлетов и падений. Начиная с финансового кризиса 2008 года… Читать полностью »

перспективы для крипто и финансовых рынков

Крипто на перепутье в 2020 году: история в процессе становления

Категории: Новости, Новости Криптовалют Комментариев нет

Что дальше для мира криптовалют? Этот год оказался значительным по многим причинам. Одной из таких причин является пандемия COVID-19, которая предположительно возникла на рынке в Ухане, Китай. К 11 марта… Читать полностью »

Форекс мошенники в Украине

Организатор Forex Trend признан невиновным — постановление суда Украины вынесено

Категории: Финансовые мошенничества Комментариев нет

Киевский суд счел, что доказательств для обвинительного заключения организатора Forex Trend недостаточно. Следует отметить, что в истории индустрии форекс или внебиржевой альтернативной индустрии на территории постсоветского пространства крайне мало случаев,… Читать полностью »

Основатель FXTM и Alpari Андрей Дашин объявляет о запуске Exinity

Категории: Новости, Новости Криптовалют Комментариев нет

С сегодняшнего дня в состав Exinity Group войдут различные розничные предприятия, принадлежащие Дашину, основателю брокерских компаний Альпари и  FXTM. Основатель двух крупнейших европейских брокерских компаний, Alpari и FXTM, Андрей Дашин… Читать полностью »

Мошенники

CySEC обвинил пять FX и криптоплатформ в нарушении правил и предоставления, ложных лицензий брокеров.

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После нескольких месяцев паузы Cysec снова начинает войну, против мошенников крипто, и форекс индустрии.  Регулятор опубликовал название брокеров мошенников. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам снова активизировала борьбу с… Читать полностью »

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