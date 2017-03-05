НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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Предлополгаемый организатор хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex, объявлен в розкс МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения… Читать полностью »
Жалоба на брокера HQBroker. Краткий обзор и отзывы о брокере HQBroker. Брокер без регуляции, фигурирует во многих, черных списках, Финансовых регуляторов. HQBroker читайте реальный отзыв Редакция не изменяла текст жалобы…. Читать полностью »
Легендарная система Инфинити, запатентованная в США в 2017 году доступна в России. Инфинити признана лучшая система для автоматического получения дохода за 2018 год. Программа даёт возможность зарабатывать на бирже в… Читать полностью »
Демо счет или виртуальный счет у брокера бинарных опционов, можно получить бесплатно, но принесет ли он вам пользу или послужит потере депозита? Читайте статью до конца, чтобы принять правильное решение…. Читать полностью »
Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у самарцев, действовавшую с 2012 по 2015… Читать полностью »
Кипрский регулятор CySEC аннулировал лицензию брокера Prior Capital, за неоднократные нарушения. Комиссия по ценным бумагам CySEC, аннулировал лицензию брокера PriorFX Ltd, за неоднократная нарушение регламента работы финансовых компаний и брокеров… Читать полностью »
Подразделение 42 Palto Alto Networks обнаружило особенно мощный новый вид вредоносного ПО Monero. Исследователи Palo Alto Networks «Unit 42» обнаружили новый тип «гибридного криптографического вредоносного ПО», согласно отчету HackRead. В… Читать полностью »
Российский гражданин признан виновным в кибер-мошенничестве на 568 миллионов долларов, Он также управлял крипто-обменом, и власти конфисковали у него около 1000 BTC. Сергей Медведев, гражданин России, признал себя виновным в… Читать полностью »
Может ли вторая волна COVID-19 спровоцировать исторические цены на нефть? Хотя меры по карантину во всем мире ослабевают, пандемия коронавируса далека от завершения. Фактически, ситуация фактически ухудшается в ряде стран,… Читать полностью »
Здравствуй, Наша команда, делает максимум, что бы предоставлять нашим подписчикам, максимально интересную информацию. Мы прикладываем максимум усилий, «не засорять» вашу почту. Поэтому, если Вам интересны наши рассылки, подпишитесь на них,… Читать полностью »
COVID-19 помог оживить рынки форекс волатильностью Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет форекс-индустрия боролась и пережила много взлетов и падений. Начиная с финансового кризиса 2008 года… Читать полностью »
Что дальше для мира криптовалют? Этот год оказался значительным по многим причинам. Одной из таких причин является пандемия COVID-19, которая предположительно возникла на рынке в Ухане, Китай. К 11 марта… Читать полностью »
Киевский суд счел, что доказательств для обвинительного заключения организатора Forex Trend недостаточно. Следует отметить, что в истории индустрии форекс или внебиржевой альтернативной индустрии на территории постсоветского пространства крайне мало случаев,… Читать полностью »
С сегодняшнего дня в состав Exinity Group войдут различные розничные предприятия, принадлежащие Дашину, основателю брокерских компаний Альпари и FXTM. Основатель двух крупнейших европейских брокерских компаний, Alpari и FXTM, Андрей Дашин… Читать полностью »
После нескольких месяцев паузы Cysec снова начинает войну, против мошенников крипто, и форекс индустрии. Регулятор опубликовал название брокеров мошенников. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам снова активизировала борьбу с… Читать полностью »