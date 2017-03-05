НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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Жалоба на брокера HQBroker Жалоба на брокера HQBroker. Краткий обзор и отзывы о брокере HQBroker. Брокер без регуляции, фигурирует во многих, черных списках, Финансовых регуляторов. HQBroker читайте реальный отзыв Редакция не изменяла текст жалобы…. Читать полностью »

Демо счет бинарных опционов и его вред для начинающих трейдеров Демо счет или виртуальный счет у брокера бинарных опционов, можно получить бесплатно, но принесет ли он вам пользу или послужит потере депозита? Читайте статью до конца, чтобы принять правильное решение…. Читать полностью »

Forex мошенники в Самаре предстанут перед судом/ Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у самарцев, действовавшую с 2012 по 2015… Читать полностью »

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COVID-19 спас ли форекс-индустрию? COVID-19 помог оживить рынки форекс волатильностью Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет форекс-индустрия боролась и пережила много взлетов и падений. Начиная с финансового кризиса 2008 года… Читать полностью »